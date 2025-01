Sport.quotidiano.net - Bella iniziativa del club biancorosso. Chillo e Cheatham... Befane. Doni ai bimbi ricoverati al S.Maria

Leggi su Sport.quotidiano.net

Una delegazione biancorossa composta da Matteoe Kwan, insieme al coordinatore del progetto We CaRE Emanuele Maccaferri, ha portatoe sorrisi ai piccoli pazientiin pediatria al SantaNuova. I due giocatori si sono improvvisati “”, con qualche giorno di anticipo, consegnando regali e trascorrendo momenti di condivisione con i bambini. L’rientra nel progetto We CaRE, grazie alla collaborazione delle associazioni partner che sono a stretto contatto con la realtà ospedaliera come “Progetto Pulcino”, “Casina dei” e “Curare Onlus”, le cui referenti – Cristiana Magnani, Claudia Nasi e Roberta Castagnetti – hanno partecipato all’incontro. Erano presenti anche Giorgio Mazzi, direttore del presidio ospedaliero provinciale, Alessandro De Fanti, direttore del presidio di pediatria con soccorso pediatrico, e Danilo Gnone, coordinatore del reparto di Pediatria, che hanno accolto con entusiasmo la visita della UNahotels.