Isaechia.it - Barbara De Santi svela con chi uscirebbe tra gli uomini presenti nello studio di Uomini e Donne (e la risposta vi sorprenderà)

Leggi su Isaechia.it

De, protagonista del Trono Over di, hato il nome dell’uomo con il qualedal dating show.La dama di Desenzano, in un’intervista rilasciata alla rivista della trasmissione, ha spiegato che, nel parterre del Trono Over, non c’è nessuno che le possa interessare. “Nessuno mi attrae né fisicamente né mentalmente. Di quelli con cui non sono mai uscita, ovviamente“, le sue parole. Tuttavia, ha confessato che il tronista Michele Longobardi sarebbe “perfetto”: “Del classico amo la simpatia e pure l’intelligenza di Michele“.ha anche ammesso di non sentirsi capita dagli altri partecipanti al dating show. L’unica persona che, invece, è riuscita a capirla senza criticarla è stato il cavaliere Alessio Pili Stella. “Mi sento molto simile a lui e penso viceversa“, ha detto, che ha sottolineato come lui stia cercando la partner che gli “stravolga la vita” in maniera diversa dalla sua.