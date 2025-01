Thesocialpost.it - Addio a Mauro Morandi, il Robinson Crusoe di Budelli: 32 anni da eremita sull’isola paradiso

Modena – Si è spento a 85, l’uomo che per 32ha vissuto comenella piccola isola di, nell’arcipelago della Maddalena in Sardegna. Originario di Modena,è stato custode dell’isola dal 1989, diventando un simbolo di resilienza e amore per la natura.La scelta diEx insegnante di educazione fisica,approdò casualmente adurante un viaggio con amici. Da quel momento decise di non andarsene più, abbracciando una vita solitaria e dedicandosi alla tutela di quella che definiva il suo ““. Per decenni i suoi unici contatti con il mondo esterno furono i pochi turisti che raggiungevano l’isola durante l’estate.Un’eredità unicaLa storia diha ispirato il libro “Il guardiano di– Una lunga storia d’amore tra un uomo e la sua isola deserta”, scritto con Antonio Rinaldis, e ha catturato l’attenzione dei media internazionali.