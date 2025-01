Notizie.com - Un pesce da record: sapete che un esemplare può arrivare a costare oltre un milione di euro?

Avete mai sentito parlare delle carpe koi?che unpuòundi?Il mondo degli animali è pieno di meraviglie e curiosità, ma pochi sanno che tra queste si annovera anche ilkoi (Cyprinus carpio koi), una specie di carpa dalle origini giapponesi che può raggiungere cifre da capogiro nel mercato. Nonostante le sue dimensioni ridotte, questoè considerato uno degli animali più lussuosi al mondo, tanto che l’più costoso mai venduto ha raggiunto la strabiliante cifra di circa 1,6 milioni di.Undaundi: tutto sulle carpe koi – notizie.comLa storia delkoi inizia alla fine del XVII secolo in Giappone, dove fu scoperto e iniziò ad essere allevato per la sua bellezza. Questonon solo incanta per i suoi colori vivaci e il suo aspetto elegante ma è anche simbolo di fortuna e longevità nella cultura giapponese.