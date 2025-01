Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 03-01-2025 ore 12:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con leandiamo a in primo piano il governo Prova a stringere i tempi per la liberazione di Cecilia sala arrestata Miranda lo scorso XIX dicembre trasportata nel caso di Alvin alla periferia di Teheran le chiede rispetto dei suoi diritti durante la detenzione oggi 3 gennaio la ambasciatrice italiana in Iran va al Ministero della capitale a formalizzare tutte le richieste digià ieri dal ministro degli Esteri vice presidente del consiglio Antonio tajani Allora Ambasciatore a spingere l’esecutivo a voler velocizzare i tentativi di rilascio sono state lesullo stato in cui versa la giornalistana due coperte niente materassone maschera per gli occhi nella cella illuminata 24 ore così ha raccontato le stesse nella seconda che per ora ultima telefonata che ha potuto effettuare parenti ieri è stata quindi convocato vertice d’urgenza Palazzo Chigi al termine del quale la presidente del consiglio Giorgia Meloni ha telefonato il padre della ventinovenne ricevuto la madre di Elisabetta vernoni ma il dentino di Sala sembra sempre più legato a quello di Mohamed abelini trentottenne iraniano arrestato il 13 dicembre a Malpensa su richiesta degli Stati Uniti cambiamo ancora argomento è stato identificato l’uomo alla guida del pick-up Tesla Tesla esploso ieri fuori delle Trump Tower Las Vegas si chiamava Matthew Alan era un militare americano di 37 anni aveva 19 anni di carriera nelle forze speciali era entrato nel gennaio del 2006 nei berretti verdi come specialista di comunicazione diventando poi Operation manager e Sergente Nel febbraio del 2023 stando al tuo profilo Linkedin l’ultimo incarico risale al novembre scorso come remote and autonomous Systems manager per l’esercito secondo TB news live Berger era in servizio in Germania nel decimo lo special forces Group così precisano fonti della TIM e deve rientrare in licenza in Colorado familiari hanno confermato che lo aveva affittato la Tesla è che la moglie non avere sueda diversi giorni a quanto riferito dallo sceriffo della Contea di Las Vegas il veterano trovato morto nel cybertruck Tesla si sarebbe tolto la vita sparandosi un colpo di pistola alla testa prima dell’esplosione Lo sceriffo Kevin McGee Ha detto inoltre che riconoscimento del corpo non è stato fatto perché l’esplosione successivo incendio l’hanno reso irriconoscibile ma a volte prove portano a credere che l’uomo morto suicida sia proprio lui è che abbiamo ancora argomento aumenti e arretrati in busta paga arriveranno se ce la faremo già gennaio al più tardi a febbraio mentre l’atto di indirizzo per avviare invece le trattative per il rinnovo del27 tempi brevi le risorse ci sono si tratta di un percorso senza incognite Cercheremo di essere efficienti al massimo nel muoverci così al Messaggero Il ministro della Paolo zangrillo sulla riforma delle carriere dei dipendenti di sì ho preparato una proposta di disegno di legge che nelle prossime settimane sarà esaminata in consiglio dei ministri e che proseguirà il rafforzerà il percorso per migliorare le competenze e premiare il merito e abbiamo ancora argomento il presidente ucraino volodymyr zelens’kyj affermato in un’intervista trasmessa ieri sera della TV krajnak e l’imprevedibilità del presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe contribuire a porre fine alla guerra con la Russia tra può essere decisivo in questa guerra ha detto puoi aiutarci a fermare Putin è molto forte imprevedibile ha detto delle Skin un’intervista credendo che presidente eletto americano voglia davvero porre fine alla guerra il primo ministro slovacco Robert fico accusato il presidente ucraino di voler sabotare l’economia dell’Unione Europea e ha minacciato di tagliare gli aiuti agli ucraini residenti di Slovacchia dopo lo stop del gatto Russo verso l’Europa attraverso l’Ucraina per tenerti lo stop del gatto e rappresenta una delle più grandi sconfitte di mosche festeggiando i suoi 25 anni al potere Putin detto orgoglioso di ciò che è stato fatto andiamo a Berlino due genti di polizia sono rimasti ferite gravemente in un esplosione avvenuta ieri sera nei pressi della recensione di un edificio della polizia in un quartiere di Berlino a riferirlo è stata la stessa polizia della capitale tedesca verso le 20:20 si è verificato un grave incidente di sicurezza presso la recensione di un edificio del quartiere di wittenau a nord di Berlino durante il quale i due agenti di polizia sono rimasti feriti così sfigato la polizia su xt2 stavano prendendo parte al normale servizio di sicurezza aggiunto il comunicato secondo le prime indagini in oggetto non identificato esploso provocando gravi ferite al volto e gli occhi della gente che è rimasto vittima di un trauma sonoro Entrambi hanno dovuto ricorrere alle cure mediche e noi ci fermiamo qui a voi tutti Ancora auguri di un buon proseguimento In collaborazione con Agenzia Italia Stampa