Tour de Ski sprint sci di fondo Val di Fiemme | Pellegrino ci prova ma è quarto vince Klaebo

Federicostoico in Val di. Nell’ultimadelde Ski, il 34enne di Aosta chiude alposto al termine di una emozionante finale che ha visto trionfare il solito e invincibile Johannes. Il norvegese (2’35?45) ipoteca ilde Ski grazie a un dominio totale in discesa, grazie anche ai grandi materiali sotto i suoi piedi.(2’36?88) tiene il passo diin salita, ma paga dazio nel rettilineo finale finendo per essere superato dall’altro norvegese Even Northug (2’35?77) e dallo svedese Marcus Grate (2’36?09). Più staccati il norvegese Haavard Moseby, quinto in 2’38?42 e lo svizzero Janik Riebli, sesto in 2’53?21.Italia connteOttime prove anche quelle degli azzurri. Simone Daprà (2’42?55) chiude all’ultimo posto nella stessa semifinale di, ma con grandi sensazioni fornite in salita.