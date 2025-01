Oasport.it - Tour de Ski: sette azzurri qualificati nella sprint di Dobbiaco! Benissimo Hellweger, Klaebo solito leader

Inevitabilmente, immancabilmente, Johannes Hoesflot. Magari non è la versione dominante al massimo grado quella che si vede in Val di Fiemme, ma tanto basta perché sia lui il vincitore della qualificazione dellaa tecnica classica odierna. 2’34?04 il suo tempo, quello che ancora una volta gli permette di precedere tutti gli altri.Seconda posizione per Erik Valnes: il suo connazionale gli resta a 93 centesimi, mentre è terzo il finlandese Niilo Moilanen a 1?40. Quarta posizione a 3?01 per l’americano Ben Ogden, mentre in quota Norvegia c’è anche la quinta di Even Northug a 4?86.Chiude da sesto l’altro finnico Lauri Vuorinen a 4?93, mentre è settimo il primo degli italiani, un validissimo Michaela 5?11, due centesimi meglio del norvegese Haavard Moseby e 23 meglio dello svedese Edvin Anger, il secondo della classifica delde Ski.