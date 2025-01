Ilrestodelcarlino.it - Sosta opportuna per ripartire con più slancio

Dopo l’abbuffata di partite arriva il digiuno. Il Bologna tornerà in campo solo il 12 gennaio contro la Roma al Dall’Ara, prima del recupero con l’Inter mercoledì 15. Una lunga pausa di riflessione e anche un’ottima opportunità per capire che cosa non ha funzionato contro il Verona, arbitro e sfortuna a parte. Un concetto appare chiaro su tutti. La banda Italiano non può mai abbassare la tensione, deve percorrere il filo del campionato con la concentrazione di un equilibrista. Deve fondare ogni partita sul cuore operaio della squadra, sul forte cemento umano che unisce il gruppo, sulla piena intensità di prestazione. Ogni calo di attenzione, ogni momento di superficialità va bandito. Penso al peccato di sufficienza di Lucumi, non nuovo a questi momenti di vuoto, e al surplus di agonismo che scorre nelle vene di Pobega, spingendolo a inutili eccessi o gesti insensati.