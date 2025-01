Quifinanza.it - Sistemi sanitari online fuori uso, in tilt a causa del nuovo tariffario cure garantite

Falsa partenza per ildelle prestazioni di specialistica ambulatoriale e protesica. Le associazionie private italiane denunciano gravi disagi: l’aggiornamento deiinformatici in tempi brevissimi è risultato impraticabile,ndo malfunzionamenti in molte Regioni, con difficoltà nella prenotazione di esami e visite.Ilè stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 27 dicembre 2024 e ha introdotto 1.113 nuove voci con codici e procedure complesse, ma il pasticcio nella partenza delcorso è andata ad aggravare la già difficilissima situazione della Sanità.Le associazioni chiedono la sospensione definitiva del decreto e un adeguamento delle tariffe di rimborso, considerate insostenibili. La decisione definitiva è attesa per il 28 gennaio.