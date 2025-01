Sport.quotidiano.net - Serie A in tv: orario e dove vedere le partite. Le probabili formazioni della 19esima giornata

Leggi su Sport.quotidiano.net

Milano, 3 gennaio 2024 - Mentre a Riyad va in scena ci si gioca la Supercoppa Italiana, nei confini nostrani va in scena ladiA, che per questo weekend prevede sette gare in tutto. Due i match clou: Fiorentina-Napoli e il derby romano. Ad aprire il turno, che scatterà sabato, sarà la sfida fra Venezia ed Empoli. In Monza-Cagliari e Lecce-Genoa ci sono in palio punti pesanti per quanto concerna la salvezza. A completare il quadro ecco Hellas Verona-Udinese e Torino-Parma. Le altre, ossia Como-Milan, Atalanta-Juventus e Inter-Bologna, saranno recuperate fra il 14 e il 15 gennaio. Il programma delle gare Venezia-Empoli: sabato 4 gennaio, ore 15; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn; Fiorentina-Napoli: sabato 4 gennaio, ore 18; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;Hellas Verona-Udinese: sabato 4 gennaio, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now; Monza-Cagliari: domenica 5 gennaio, ore 12:30; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;Lecce-Genoa: domenica 5 gennaio, ore 15; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;Torino-Parma: domenica 5 gennaio, ore 18; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn;Roma-Lazio: domenica 5 gennaio, ore 20:45; diretta tv su Dazn 1 e diretta streaming su Dazn; LeVenezia-Empoli Venezia (3-5-2): Stankovic; Idzes, Sverko, Altare; Zampano, Andersen, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Oristanio, Pohjanpalo.