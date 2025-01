Lortica.it - Sei milioni per il lavoro: sostegno all’occupazione delle persone con disabilità in Toscana

La Regioneha stanziato seidi euro per favorire l’inserimento lavorativocon, attraverso una serie di avvisi territoriali pubblicati da Arti, l’Agenzia regionaleper l’impiego.Quattrodi euro sono dedicati a interventi per tutte lecon, mentre altri duefinanziano misure specifiche perconpsichica.Le risorse, già accessibili tramite bandi, coprono un’ampia gamma di interventi previsti dalla legge 68/99. Si va dai contributi all’assunzione (fino a 20 mila euro perconpsichica e 17 mila euro per altre), alper contratti a tempo indeterminato, tirocini, supporto tramite tutor e adeguamentopostazioni lavorative. Sono inclusi anche incentivi per l’eliminazionebarriere architettoniche, l’adozione del telee la creazione di posti dinelle cooperative sociali, con un massimo di 10.