Pazza idea Chiesa | torna subito tifosi al settimo cielo

Federiconon sta trovando spazio al Liverpool e potrebbe cambiaresquadra: si fa strada una clamorosa ipotesi, puòre a casa.L’impatto con il mondo della Premier League non è stato quello che Federicoaveva sognato al momento del suo passaggio al Liverpool.Dopo non esser mai stato preso in considerazione dal neo tecnico Thiago Motta e finito ai margini della Juventus nel corso dello scorso precampionato, la società decide di venderlo anche per motivi economici, accettando l’offerta del Liverpool di 12 milioni di euro più 3 di bonus.Arrivato in Inghilterra il 29 agosto,trova l’esordio il 17 settembre. In Italia! L’attaccante entra infatti al posto di Mohamed Salah nei minuti di recupero della sfida di Champions League contro il Milan a San Siro, vinta dai Reds per 3-1.