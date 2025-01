Spazionapoli.it - “Passaggio al Napoli? Non c’è nulla di vero”: doccia gelida per il DS Manna!

Leggi su Spazionapoli.it

CalcioUltimissime – Il club azzurro è molto attivo sul mercato. Intanto, un giocatore allontana la possibilità di approdare in Campania. Ilè tra le società più attive sul mercato in entrata. Il club azzurro starebbe pensando a come rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Ad oggi, il gruppo è molto valido anche se in alcune zone del campo è opportuno trovare alternative valide. Uno dei reparti più “deboli” è sicuramente la difesa, ancor più dopo l’infortunio di Alessandro Buongiorno. Non a caso, il DSvorrebbe ingaggiare un noto difensore centrale.Mancini gela il: “Non c’èdi”Il futuro di Gianluca Mancini non sarà al. Nelle ultime settimane, il calciatore della Roma è stato accostato al club azzurro che è ormai alla ricerca di un difensore centrale.