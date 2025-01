Nuova disciplina di traffico in viale Vasco de Gama | Utile all’incolumità dei cittadini

Leggi su Ilfaroonline.it

Ostia, 03 Gennaio – “Con unaDeterminazione dirigenziale didi, è stato ultimato l’Iter amministrativo con il quale è stata predisposta l’interdizione al transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore alle 3,5 T(eccetto mezzi di soccorso) indenel tratto tra via Tagaste eRepubbliche Marinare – dichiara Leonardo Di Matteo, Presidente della commissione III Lavori Pubblici e Mobilità del Municipio X di Roma Capitale – Un iter burocratico che ha visto vari passaggi amministravi ” prosegue il Presidente Di Matteo relatore e primo firmatario dell’atto approvato in consiglio.“Nel dettaglio- prosegue il Presidente Di Matteo relatore e primo firmatario dell’atto approvato in consiglio- il 03 Dicembre 2024, la proposta è stata approvata in Commissione III municipale Lavori Pubblici e Mobilità, il 19 Dicembre l’atto è approvato in Consiglio municipale, il 27 dicembre emanato il nulla osta dal Direttore della direzione tecnica del Municipio X di Roma Capitale, il 31 dicembre è stato chiuso iter amministrativo con laDeterminazione Dirigenziale diemanata dal Comandante della Polizia Locale del X Gruppo Mare”.