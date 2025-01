Nexi nuovo patto tra i soci | così cambia la gestione

Leggi su Ildenaro.it

paraale tra gli azionisti diche detengono il 55,27 per cento delle azioni. L’accordo è entrato in vigore il primo gennaio e sostituisce quello scaduto a fine dicembre. Tra i firmatari ci sono Evergood che detiene il 21,19 per cento di, il gruppo Cdp che possiede il 14,46 per cento dellaetà attraverso Cdp Equity e Cdpe Investimenti e Mercury al 9,86 per cento del capitale.Iche hanno sottoscritto l’intesa si impegnano a non far scattare l’obbligo di opa sulle azioni di. “Le parti convengono reciprocamente sulla loro comune finalità e sulla ferma intenzione checontinui ad essere quotata su Borsa Italiana” e che “non sia controllata individualmente o congiuntamente da nessuna delle Parti”. Ilpresenterà una lista per i rinnovi del board composta da 11 componenti su 13 posti disponibili, con Paolo Bertoluzzo che viene confermato come amministratore delegato.