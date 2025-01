Tvzap.it - Mara Venier, il marito Nicola non sta bene: cosa è costretta a fare

Leggi su Tvzap.it

Personaggi tv., ilnon sta. Dopo tante storie finite male, anchesembra aver trovate l’amore vero, quello con la “A” maiuscola. Dal 28 giugno 2006 laè sposata con il produttore cinematograficoCarraro e i due sono inseparabili. In questo periodo, però, l’uomo non sta moltoe così la Ziaha dovutouna scelta importante. ( dopo le foto)Leggi anche:, altro che pensione: retroscena infuocatoLeggi anche: Incidente per, la foto allarma i fanLeggi anche:di nuovo in ospedale: come staLeggi anche: Addio a Luca Giurato: il dolore di, ilnon sta: le sue parolePer augurare buon 2025 ai suoi fan,ha deciso di postare una sua foto con il, descrivendola così: “Noi.