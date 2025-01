Laprimapagina.it - L’orizzonte infinito: perché il successo degli altri non è il tuo fallimento

di Krishan Chand Sethisono due facce della stessa medaglia, ma questa dualità nasconde la vasta e intricata rete dell’esperienza umana. E la natura, la filosofia e la psicologia umana raccontano una storia molto diversa: non un gioco a somma zero, ma il modo in cui ilcondiviso riflette la connessione reciproca in tutto. Riconoscerlo porterà alla consapevolezza di un senso di abbondanza incontaminata, in collaborazione con la crescita personale, quando ci renderemo conto che ilnon deve necessariamente essere il nostro. La natura delIlè fondamentalmente una parola piuttosto individualistica. Per uno, potrebbe essere ilnella carriera, ma per un altro potrebbe avere a che fare con il nutrimento di relazioni profonde o semplicemente con la pace interiore.