Juventus-Milan, Theo Hernandez disastroso: "Da vendere subito"

Semifinale Supercoppa italiana a Riad: il laterale rossonero protagonista in negativo nell’azione del vantaggio bianconero firmato Yildizè stato il peggiore in campo del primo tempo di, sfida di scena a Riad con in palio la qualificazione alla finale della Supercoppa Italiana. Schierato titolare dal neo tecnico rossonero Sergio Conceicao, il laterale francese si è fatto uccellare da Khephren Thuram nell’azione del vantaggio bianconero firmato da Kenan Yildiz con un missile sotto l’incrocio.: “Da” (LaPresse) – calciomercato.itnel mirino: “Non sa difendere, la pazienza è finita”Autore fin qui di una stagione molto deludente,è statopreso di mira sui social dai tifosiisti.