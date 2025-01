Rompipallone.it - Infortunio Conceicao, novità dall’Arabia: i tempi di recupero

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 3 Gennaio 2025 22:12 di Alessandro BastaFranciscoè stato costretto a saltare l’impegno contro il Milan per un problema durante il riscaldamento: la prima diagnosi e idiLa seconda semifinale di Supercoppa italiana in Arabia Saudita è un match dalla grande tradizione come Juventus-Milan. All’interno di un match così importante, sono davvero tanti i temi da affrontare, e uno di questi era anche la prima sfida familiare tra Sergio e Francisco.Padre e figlio sono arrivati nel giro di pochi mesi di distanza in Italia, anche se stavolta per due big rivali, visto che la giovane ala ha firmato con la Juventus e l’ex calciatore di Inter e Lazio ha preso il posto di Paulo Fonseca in panchina. L’attaccante ha dovuto dare forfait a pochi minuti dal fischio d’inizio del match per un problema durante il riscaldamento.