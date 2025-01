Ilrestodelcarlino.it - Il nodo del passaggio generazionale: "A 73 anni ho deciso di vendere per tutelare il futuro dell’impresa"

Un detto americano recita "rags to rags in three generations", dagli stracci agli stracci in tre generazioni. I numeri parlano chiaro: solo il 30% sopravvive alla seconda generazione, di queste un ulteriore 50% chiude alla terza generazione. L’impresa familiare vacilla. Dati statistici Aidaf, associazione italiana delle aziende familiari, evidenziano che nei prossimioltre la metà degli imprenditori i dovrà affrontare la delicata fase del cambio. Un tema sempre più urgente: gli over 70 al vertice delle aziende sono aumentati del 25%. Giungere alla pensione è un momento cruciale nella vita di un imprenditore, si apre una fase di transizione che può influenzare profondamente il destinostessa e delle persone coinvolte. L’imprenditore si trova di fronte a due principali opzioni: ilo la vendita.