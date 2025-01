.com - Hell Let Loose: gratis per una settimana il gioco per PC Windows

Letè unsparatutto in prima persona ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, sviluppato da Team17. Dal 2 gennaio 2025, è disponibile gratuitamente su Epic Games Store fino alle 17:00 del 9 gennaio 2025.Ricorda che basta avere un account su Epic Games store per poter scaricare sul proprio PC e poterci giocare quando si vuole ai giochiche Epic regala. Saranno tuoi per sempre e potrai spostarli su tutti i PC che vuoi perché rimarranno per sempre nella tua libreria.PEGI: come vengono classificati i videogiochiLetper unaScopri “Let”, il realistico sparatutto multiplayer ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, disponibile gratuitamente su Epic Games Store fino al 9 gennaio alle ore 17.Unisciti a battaglie su larga scala con fino a 100 giocatori, coordina strategie tattiche e immergiti in mappe storiche dettagliate.