Gustavo Rodriguez esce dall’ospedale | dolci dediche da Veronica Ignazio e Cecilia

è uscito: ecco come sta. La dolce dedica diè rimasto ustionato in un incendio divampato il 5 dicembre in un capannone a Gallarate. Il papà dei fratellidopo un mese di ricovero, dove ha trascorso anche le festività natalizie presso l’ospedale di Milano, Niguarda.Leggi anche Grande Fratello, i dubbi di Stefania su Zeudi: Helena disapprovaLesocialMoser, il marito diha raggiunto sua moglie in ospedale per portarea casa dopo un mese. Moser afferma: “anche sta volta l’ha scampata ed ha ancora 2/7 vite disponibili”. AncheCozzani, moglie diha pubblicato un video sul suo profilo Instagram scrivendo: “Tornando a casa! Un grazie infinito a tutta la grande squadra dell’ospedale Niguarda che è professionalmente e umanamente eccellente!”.