Giuntoli ‘sfida’ Marotta | altro che David l’affare di mercato è un colpo da maestro

Ultimo aggiornamento 3 Gennaio 2025 11:37 di AlessiaIldi riparazione è arrivato e particolarmente fitta è l’agenda della dirigenza bianconera che prova il gran.La prima metà di stagione della Juventus non è andata alla grandissima. Troppi gli alti e bassi della squadra che ha alternato più volte prestazioni di altissimo livello, anche in campo europeo, ad altre che invece hanno parecchio deluso i tifosi e tutto l’ambiente.Troppi i punti persi in campionato contro le piccole e scudetto praticamente già da salutare a dicembre. L’obiettivo da qui in avanti sarà quindi il quarto posto, con la voglia anche di arrivare il più avanti possibili nelle coppe.Difesa e attacco! Queste le priorità dei bianconeri nelattualeSicuramente sul rendimento altalenante della squadra hanno influito gli infortuni, uno su tutti quello di Gleison Bremer.