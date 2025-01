Lapresse.it - Francia, primo Consiglio dei ministri per governo Bayrou

Leggi su Lapresse.it

Si è tenuto in mattinata al palazzo dell’Eliseo ildeidel nuovofrancese, guidato dalministro Francois. Sul tavolo della riunione dell’esecutivo soprattutto il bilancio 2025 ancora da approvare, con i mercati e la Commissione Europea che stanno spingendo laa ridurre il proprio deficit. In occasione deldei, il presidente Emmanuel Macron ha chiesto “unità” e “fiducia” per affrontare le sfide future al nuovo