Focus Pisilli dal primo derby al rinnovo | Lazio annichilita tra Primavera e U17

Dall’esordio assoluto l’anno scorso, sotto Mourinho, quando ancora era un perfetto sconosciuto, fino alla prima da titolare in casa della Juventus e alla prova di personalità a San Siro contro il Milan. Di tappe ne sta bruciando Niccolò, vera gemma della Roma in un 2024 non di certo da incorniciare. Prestazioni ottime, personalità da vendere, corsa e quella grinta e attaccamento alla maglia che i tifosi vogliono sempre vedere, a maggior ragione da un romano e romanista come lui. Ora per il classe 2004 arriva iltra i “grandi”, un altro tassello nella crescita di un ragazzo dal futuro certo e già nel giro della Nazionale maggiore. Forse non da titolare, visto che il ballottaggio con El Shaarawy vede al momento quest’ultimo leggermente favorito, ma anche lapotrebbe vederlo all’opera a partita in corso.