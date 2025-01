Lanazione.it - Estra, che esordio per Okorn. PalaCarrara verso il tutto esaurito

Un debutto sulla panchina biancorossa di grande effetto per Gasper. Unche con tutta probabilità sarà sold out e un avversario, l’Olimpia Milano, che fa parte del gotha della pallacanestro italiana. C’è grande attesa anche da parte del pubblico, che ha risposto alla grande ancora una volta, di vedere all’opera quella che tutti sperano possa essere la nuova e definitiva versione dell’. A ieri i settore esauriti delerano Curva Pistoia, Gradinata (tutti i settori) e Tribuna Centrale. Restano ancora poche disponibilità negli altri settori, quindi invitiamo i tifosi ad affrettarsi perché i biglietti sono in esaurimento. Diciamo che gli ingredienti per una bella serata ci sono tutti, rimane l’incognita ad oggi di sapere cosa decideranno di fare i ragazzi della Baraonda Biancorossa ma questo lo sapremo solo all’ultimo.