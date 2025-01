.com - Djokovic battuto da Opelka, chi è il tennista americano

(Adnkronos) – Reillyregala la prima sorpresa del 2025 del tennis. Il 27enne statunitense, numero 293 del ranking Atp, nei quarti di finale del torneo di Brisbane elimina Novak. Il 37enne serbo, numero 1 del tabellone, si arrende in 2 set: l’vince 7-6 (8-6), 6-3 e in semifinale se la vedrà con Giovanni Mpetshi Perricard., numero 17 del mondo del 2022, rialza la testa dopo 2 stagioni condizionate da una valanga di problemi fisici. Nel 2023 non è riuscito a mettere piede in campo. Nella scorsa stagione, ha chiuso con un bilancio di 7 vittorie e 8 sconfitte. Il 2025 può diventare l’anno del riscatto per lo yankee, che in carriera vanta 4 titoli. “Mi sono concentrato solo sui miei colpi”, dice, che ha servito l’83% di prime palle e ha piazzato 21 vincenti.