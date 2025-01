Romadailynews.it - Corri per la befana 2025, torna con la sua 31esima edizione.

Leggi su Romadailynews.it

Domenica 5 e Lunedì 6 gennaioil tradizionale appuntamento con “per la“, giunta alla trentunesima.Laaspetta bambini e famiglie a San Policarpo ed al Parco degli Acquedotti.Domenica 5 appuntamento alle 10 al campo di calcio dell’oratorio di San Policarpo. Centro Sportivo Italiano e Roma Road Runner invitano a partecipare a “Aspettando la“, con atletica per giovanissimi e attività ludico-motorie, batterie di velocità con medaglia per tutti. Per finire laRun-Take attività educative ambientali con Retake Roma. Attività gratuite.Lunedì 6 gennaio, con partenza da Via Lemonia, laHappy Run aspetta tutti bambini e famiglie per una corsa o camminata nel parco di 3Km, medaglia all’arrivo per i più giovani ed iscrizioni scontate per gruppi familiari composti da almeno 3 persone.