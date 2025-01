Ilfoglio.it - Chi combatte l’islamismo dovrebbe essere difeso, non isolato

Leggi su Ilfoglio.it

Al direttore - Cecilia Sala è detenuta in condizioni disumane in un carcere di un regime totalitario che ignora cosa siano i diritti umani. Altre decine di persone sono tenute prigioniere da mesi in condizioni bestiali, senza sapere neppure dove, da Hamas. Riusciremo a far capire in Italia che Israele è l’unico paese veramente democratico del medio oriente, che stando una guerra contro il terrorismo anche per noi? Roberto Alatri Hamas, Teheran, l’Isis a New Orleans. Putin è una eccezione alla regola della nostra modernità: l’estremismo più pericoloso per le nostre democrazie restaferoce, criminale, violento, sia in versione di regime sia in versione di cellula solitaria. E chi quella forma di islamismo la, non. Al direttore - Sacrosanto sottolineare la grande assenza nel discorso di Mattarella, costituita dal tema drammatico della “giustizia ingiusta”.