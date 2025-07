Chi era il 26enne australiano morto precipitando dagli scogli alle Cinque Terre dopo la lite con la fidanzata

Una tragica vicenda scuote le suggestive Cinque Terre: Jackson I. Lowe, 26enne australiano, perde la vita precipitando dagli scogli dopo un alterco con la fidanzata sulla celebre via dell'Amore. Un momento di tensione che si trasforma in tragedia, lasciando un'inquietante domanda sulla sicurezza e le emozioni profonde di chi visita questi luoghi incantati. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa drammatica notizia.

Jackson I. Lowe è il nome del turista australiano di 26 anni che dopo una lite con la fidanzata sarebbe caduto dalla scogliera ed è morto. La coppia si trovava sulla famosa via dell'Amore delle Cinque Terre: la tragedia nella notte tra martedì e mercoledì. 🔗 Leggi su Fanpage.it

