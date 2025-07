Calciomercato le ultime notizie in diretta dell’11 luglio

Il calciomercato estivo è finalmente entrato nel vivo, accendendo gli entusiasmi di tifosi e addetti ai lavori. Le trattative più importanti si susseguono a ritmo serrato, con ufficialità che fanno già tremare il mercato: Dzeko alla Fiorentina, Immobile al Bologna e Theo Hernandez all’Al-Hilal. Mentre le squadre pianificano i colpi di scena, restate con noi per scoprire tutte le ultime news in tempo reale. Il mercato non aspetta, e le sorprese sono dietro l’angolo!

Il calciomercato è entrato ormai nel vivo con i primi colpi già messi a segno da molte società. Ieri sono arrivate le ufficialità di Dzeko alla Fiorentina, Immobile al Bologna e Theo Hernandez all’Al-Hilal. La Juve lavora per riportare Conceicao in bianconero, Napoli e Atalanta in pressing sull’Udinese per Lorenzo Lucca. Calciomercato, le news di oggi 11 luglio 2025 Segui qui tutte le notizie live di calciomercato. Comunicati ufficiali, trattative, ma anche indiscrezioni e indizi social. Tutto quello che c’è da sapere sul mercato in vista della nuova stagione sportiva. Inizio diretta: 110725 07:30 Fine diretta: 110725 23:59 07:40 110725 La Roma cede Paredes al Boca Juniors La Roma ha comunicato di aver ceduto a titolo definitivo Leandro Paredes al Boca Juniors. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Calciomercato, le ultime notizie in diretta dell’11 luglio

In questa notizia si parla di: calciomercato - notizie - diretta - luglio

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno - Benvenuti nell'aggiornamento live delle ultime notizie sul calciomercato! Seguite con noi le novità del giorno, in tempo reale dalla redazione di Calcio News24.

Calciomercato, cosa potrebbe accadere nelle prossime ore https://monza-news.it/news/244137233926/il-calciomercato-2025-in-diretta-le-ultime-notizie-sui-trasferimenti-ecco-cosa-potrebbe-succedere-oggi-10-luglio-colpi-in-arrivo-per-juventus-milan-e-napoli Vai su X

Sky Calciomercato L'Originale torna a Reggio Calabria. Da lunedì 14 a venerdì 18 luglio ogni sera in diretta dall'Arena dello Stretto Vai su Facebook

Calciomercato, news e trattative del 10 luglio; Calciomercato, le ultime notizie in diretta dell’11 luglio; Dall'annuncio di Theo in Arabia, al ritorno in A di Dzeko e Immobile: tutte le notizie di giornata.

DIRETTA | Calciomercato, tutte le notizie di venerdì 11 luglio LIVE - it, come ogni giorno, seguiremo tutte le ultime notizie su rumors e trattative su Napoli, Inter, Juventus, Roma, Milan, gli altri club del nostro campionato e gli aggiornamenti più ... Da calciomercato.it

DIRETTA | Calciomercato, tutte le notizie di giovedì 10 luglio LIVE - it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico- Lo riporta calciomercato.it