Nuovo ospedale Bufalini Timbro del Comune sul progetto definitivo

Il nuovo ospedale Bufalini è finalmente in fase avanzata: il timbro del Comune sul progetto definitivo segna un passo cruciale nel suo percorso. Dopo un acceso dibattito, il Consiglio Comunale di Cesena ha dato l’approvazione definitiva, aprendo la strada a una nuova era di servizi sanitari per la comunità. Ora, con la presentazione dell’assessora Cristina Mazzoni, si delineano i dettagli di questa importante opera che promette di migliorare la qualità della sanità locale.

Ausl propone e il consiglio comunale di Cesena convocato ieri approva, non senza un ampio dibattito preventivo. Ma risulta alfine superato uno step fondamentale del complesso iter della costruzione del nuovo Bufalini: il timbro del Consiglio sul progetto definitivo proposto dall’Ausl Romagna. All’assessora Cristina Mazzoni il compito di illustrare il progetto, ormai ampiamente noto, che colloca il cosiddetto Bufalini Due nell’area di Villa Chiaviche. Tanto per ricordarlo, il progetto definitivo prevede la costruzione di un complesso che anche grazie alla sua collocazione geografica baricentrica sarà centro logistico per tutta la Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nuovo ospedale Bufalini. Timbro del Comune sul progetto definitivo

Approvato ad ampia maggioranza dal consiglio comunale, solo la Lega si è astenuta, ma non sono mancate critiche e perplessità delle opposizioni.

