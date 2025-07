Arezzo capitale mondiale della monnezza… e dell’ingegno dei disgraziati!

Arezzo, spesso ammirata per le sue bellezze artistiche, si trova invece a diventare tristemente famosa come capitale mondiale della monnezza e dell’ingegno dei disgraziati. Con una mano sul naso e l’altra a grattarsi dalla disperazione, ci chiediamo: fino a quando continueremo a ignorare questa emergenza? È ora di reagire, perché il nostro territorio merita molto di più che essere teatro di discariche a cielo aperto.

Editoriale dell’Ortica: con ‘na mano sul naso e l’altra a grattassi per la disperazione E basta oh! che s’aspetta? Che ci vengano a facce il documentario del National Geographic sulle discariche urbane? Che ci mettano i gabbiani a volre sui cassonetti al posto dei piccioni? Ma che siamo diventati, la capitale mondiale del rifiuto creativo? È mesi – e dico MESI – che noi dell’Ortica si denuncia sto schifo che ci ritroviamo tra i piedi: boschi pieni di immondizia, raccolta rifiuti ridotta al lumicino, cassonetti che vomitano plastica, umido, cartoni, e ora pure i materassi! Guardate ‘sta foto, guardate! Ma che è? Un’opera d’arte? Un’installazione post-apocalittica? No, è solo un altro genio che ha pensato bene di buttre il materasso accanto al bidone. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Arezzo, capitale mondiale della monnezza… e dell’ingegno dei disgraziati!

