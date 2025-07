Fan del celebre Rachel Cut? La nuova versione si chiama C Cut ed è più morbida ma altrettanto scalata e dinamica

Se sei un fan del celebre Rachel Cut, preparati a scoprire la sua nuova evoluzione: il C Cut. Più morbido e naturale, ma senza perdere quella scalatura e dinamicità iconiche, rappresenta la rivisitazione moderna di un vero cult anni '90. Ora, le protagoniste dell’estate 2025 – Selena, Sofia e Cate – riscrivono le regole del taglio corto, dimostrando che alcuni trend sono destinati a rimanere sempre attuali. È il momento di riscoprire questa icona di stile!

Q uando si dice che tutto torna di moda, è vero. Anzi, ci sono trend che sembrano non essere mai davvero passati, come il Rachel's Cut, l'iconico taglio di capelli di Jennifer Aniston nella serie Friends, che oggi si chiama C Cut. Decisamente più morbido e naturale, ma sempre scalato e dinamico. Insomma, una versione contemporanea di un cult anni '90. I 3 caschetti dell'estate 2025: Selena, Sofia e Cate riscrivono le regole del taglio corto Taglio di capelli, dal Rachel's Cut al C Cut. Chi ha vissuto l'epoca di Friends, lo sa benissimo: non c'era parrucchiere che almeno una volta non si è sentito chiedere il celebre taglio di Jennifer Aniston, all'epoca la romantica Rachel nella serie tv americana.