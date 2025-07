Tropea il Porto ottiene la qualifica di Marina Resort | soddisfazione del consigliere regionale Antonio Lo Schiavo

Tropea si distingue ancora una volta, conquistando il prestigioso titolo di Marina Resort con qualifica “3 ancore” e Nastro Azzurro, primo in Calabria a ricevere questo riconoscimento. Un traguardo che valorizza il porto e rafforza l’offerta turistica nautica della regione. La soddisfazione del consigliere Antonio Lo Schiavo, promotore della legge regionale, testimonia come questa conquista rappresenti un passo fondamentale verso lo sviluppo sostenibile e competitivo del comparto.

“Così prende forma la mia legge: valorizziamo i porti e il turismo nautico calabrese” È il Porto di Tropea il primo in Calabria a ottenere il riconoscimento regionale di Marina Resort con qualifica “3 ancore” e Nastro Azzurro. Un risultato che rappresenta un importante passo avanti per la nautica da diporto calabrese e che dà piena attuazione alla legge regionale promossa dal consigliere Antonio Lo Schiavo, oggi visibilmente soddisfatto per questo traguardo. «È davvero gratificante vedere l’applicazione concreta delle proprie leggi – ha dichiarato Lo Schiavo –. Ti ripaga e ti dà nuove motivazioni». 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Tropea, il Porto ottiene la qualifica di Marina Resort: soddisfazione del consigliere regionale Antonio Lo Schiavo

In questa notizia si parla di: regionale - tropea - porto - qualifica

Regione finanzia corsi per qualifica di Operatori socio sanitari - L'assessore regionale al Lavoro delle Marche, Stefano Aguzzi, ha illustrato l'offerta formativa regionale per conseguire la qualifica, in una conferenza stampa alla presenza di soggetti ... Da ansa.it

Abbiamo portato i Tropea a suonare a Tropea - Rockit.it - Abbiamo portato i Tropea a Tropea, i Tonno in Tonnara e Montag in Aspromonte (a suonare "Aspro", brano che abbiamo didascalicamente costretto a scrivere, ndr). Da rockit.it