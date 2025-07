Uccide la madre e si getta dalla finestra a Milano | l'aggressione in camera da letto con una decina di coltellate

Una tragedia sconvolgente scuote Milano: un uomo uccide la madre durante un violento alterco in camera da letto, ferendola ripetutamente con un coltello, e poi si toglie la vita gettandosi dalla finestra. La scena, drammatica e inquietante, lascia aperti molti interrogativi sulle motivazioni che hanno portato a questa doppia tragedia. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa terribile vicenda.

Giovanna Brusoni, 73 anni, è stata aggredita mentre era in camera da letto: il corpo senza vita è stato trovato in pigiama, con numerose ferite da difesa sulle braccia. Il figlio Davide Pasqualini si è tolto la vita dopo l'omicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Stanotte non ho dormito: è accaduto poche altre volte nella mia vita. Ma Il pensiero di quella madre così barbamente uccisa da suo figlio mi ha devastata. Che sta succedendo? Si può arrivare ad uccidere una madre per una lite? Quanta rabbia c'è in questi no Vai su Facebook

