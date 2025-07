Londra e Parigi prendono il comando | nasce la nuova forza dei Volenterosi per l’Ucraina E c’è anche Trump

Londra e Parigi assumono un ruolo decisivo nella scena internazionale, dando vita alla nuova forza dei Volenterosi per l'Ucraina, con anche Trump coinvolto. Un progetto nato come secondario si sta trasformando in un elemento chiave della sicurezza europea, grazie alla Coalizione dei Volenterosi orchestrata da Francia e Regno Unito. Durante la visita di Macron a Londra, Starmer ha definito questo momento un “giorno storico”, segnando una svolta nel sostegno globale all’Ucraina e nel panorama geopolitico.

Sembrava un progetto secondario, difficile da attuare senza il pieno sostegno americano. Ma la Coalizione dei Volenterosi, nata pochi mesi fa su iniziativa di Francia e Regno Unito, sta ora assumendo un peso centrale nello scenario europeo di sicurezza legato al conflitto ucraino. A Londra, durante la visita di Stato di Emmanuel Macron, il premier britannico Keir Starmer ha parlato apertamente di un "giorno storico", annunciando insieme al presidente francese il via libera a una forza multinazionale pronta a intervenire sul campo appena si creeranno le condizioni per una tregua. Un comando operativo, una strategia comune e trenta Paesi coinvolti.

