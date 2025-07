Canton Ticino 80enne perde il controllo del monopattino e cade | è grave

Un incidente drammatico scuote il Canton Ticino: un uomo di 80 anni perde il controllo del monopattino e finisce gravemente infortunato. La vicenda, avvenuta ieri pomeriggio a Bedano, mette in evidenza i rischi legati alla mobilità urbana e alla sicurezza degli anziani su mezzi elettrici. La situazione rimane critica, ma è fondamentale riflettere sulle precauzioni necessarie per prevenire tragedie simili in futuro.

Grave incidente della circolazione nel tardo pomeriggio di ieri¬†in via al Chioso, a Bedano, in Canton Ticini. Poco prima delle 18, un 80enne cittadino svizzero, domiciliato nella regione, √® rimasto seriamente ferito dopo essere caduto mentre circolava con un monopattino elettrico.¬†Stando alle. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: canton - 80enne - monopattino - grave

Canton Ticino, 80enne perde il controllo del monopattino e cade: è grave; Perde il controllo del monopattino elettrico e cade a terra: grave uomo di 80 anni; Perde il controllo del monopattino elettrico e cade a terra: grave uomo di 80 anni.

Perde il controllo del monopattino elettrico e cade a terra: grave uomo di 80 anni - Grave infortunio per un 80enne a bordo di un monopattino elettrico, in Canton Ticino, oggi poco prima delle 18. Come scrive comozero.it

Incidente in monopattino. Grave un 80enne - RaiNews - Grave incidente poco dopo le 14 di martedì 3 dicembre tra San Giacomo di Riva del Garda e la galleria Agnese. Scrive rainews.it