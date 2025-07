Ambesi | Il trend tra Sinner e Djokovic mi pare chiaro Fritz non ha mai toccato palla con Alcaraz

Ambesi ha iniziato la sua analisi dal brillante successo di Jannik Sinner, protagonista indiscusso di Wimbledon 2025, e dal confronto tra i grandi nomi del torneo, come Djokovic e Alcaraz. Mentre il serbo si conferma immancabile e potente, Fritz sembra ancora lontano dall’eggiare con i big. Un quadro chiaro di un torneo che si prospetta ricco di emozioni, dove le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Ma cosa ci riserverà il resto del torneo?

Jannik Sinner avanza alle semifinali di Wimbledon 2025, mentre Novak Djokovic ferma il cammino di Flavio Cobolli sui prati londinesi. Così si potrebbe riassumere di cosa si è parlato nella puntata odierna di Tennismania-Speciale Wimbledon, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Assieme al conduttore Dario Puppo era presente, come sempre, Massimiliano Ambesi, giornalista di Eurosport, che ha iniziato la sua analisi dal brillante successo di Jannik Sinner su Ben Shelton (punteggio di 7-6 6-4 6-4): "Abbiamo assistito ad una lectio magistralis di Sinner con un piano di gioco realizzato in maniera completa, oltre ad un livello tennistico altissimo.

