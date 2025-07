Riccardo il 17enne morto in spiaggia inghiottito dalla sabbia | Aveva scavato un tunnel che è crollato Non si vedeva più nulla

Un pomeriggio come tanti, trasformato in tragedia improvvisa e incomprensibile: Riccardo, un ragazzo di 17 anni, rimane intrappolato sotto la sabbia mentre esplora la spiaggia di Montalto di Castro. Quaranta lunghissimi minuti di incertezza, speranza e angoscia, mentre i soccorritori scavano senza sosta. Una storia che scuote il cuore, lasciando tutti con un pensiero: quanto può essere fragile la vita e quanto rischiamo quando ci si avventura troppo oltre.

Quaranta minuti. Lunghissimi, infiniti. Tanto è durato il tempo delle ricerche prima che il corpo di Riccardo B. venisse trovato sotto la sabbia, sulla spiaggia di Montalto di Castro, nel Viterbese. Una morte che tutti definiscono assurda, quella di questo 17enne di Roma, rimasto sepolto vivo. 🔗 Leggi su Today.it

Riccardo Boni, scava la buca in spiaggia e muore sepolto vivo: la tragedia di un 17enne. L'allarme dato con i fratellini con cui giocava - Una giornata di vacanza si è trasformata in tragedia sulla spiaggia di Montalto di Castro, in provincia di Viterbo, di fronte al camping Villaggio California. Come scrive ilmessaggero.it

Cosa sappiamo sul tragico incidente in cui un 17enne è morto sepolto dalla sabbia a Montalto - Stava giocando con i fratelli, avevano scavato un tunnel nella sabbia e lui, il più grande, ha deciso di attraversarlo ... Si legge su fanpage.it