Trump arriva l’annuncio sui dazi | Per il Canada al 35% Oggi anche l’Unione europea riceverà la lettera

Il mondo guarda con attenzione mentre Donald Trump annuncia l'imminente invio della lettera con i nuovi dazi al 35% per il Canada e l'Unione Europea, creando un'onda di incertezza sui mercati internazionali. La decisione, comunicata dalla NBC e sui social del presidente, apre un nuovo capitolo nelle relazioni commerciali, lasciando ancora tre settimane per trovare una soluzione diplomatica prima dell'inizio ufficiale delle tariffe. La questione rimane calda e tutta da seguire.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha confermato oggi che la lettera con i dazi da pagare verrĂ inviata anche a Bruxelles. Lo ha dichiarato in un'intervista alla NBC e sui suoi canali social. Nonostante l'invio imminente della comunicazione, la riscossione dei dazi inizierĂ ufficialmente solo il primo agosto, lasciando ancora tre settimane di tempo per cercare una soluzione diplomatica. Trump ha deciso di applicare un dazio del 35% sul Canada, accusato di non aver mantenuto un comportamento onesto e collaborativo nelle negoziazioni commerciali. Inoltre, il presidente ha annunciato l'intenzione di applicare tariffe del 15% o 20% su una larga parte dei partner commerciali che non hanno ancora raggiunto un accordo con gli Stati Uniti.

