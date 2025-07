A 44 anni un' icona universale di bellezza consapevole e disciplina quotidiana

A 44 anni, Adriana Lima si conferma icona di bellezza consapevole e disciplina quotidiana, incarnando la perfezione senza tempo. Nuova volto di Helena Rubinstein, la top model dimostra che la vera eleganza è una combinazione di forza interiore e stile. Questa partnership innovativa valorizza i valori della bellezza moderna, unendo l’avant-garde del brand con il percorso straordinario di Lima, mamma sexy e diva senza età . La sua storia è un’ispirazione che non smette mai di sorprendere.

A 44 anni, Adriana Lima è il nuovo volto di Helena Rubinstein, riconfermandosi top model intramontabile, capace di incarnare i valori della bellezza contemporanea. In una partnership inedita quanto potente, che unisce lo spirito avant-garde del celebre brand skincare con il percorso straordinario di una delle top model più amate degli ultimi decenni. Adriana Lima, mamma sexy in passerella: sfila per Alexander Wang con il pancione X Adriana Lima per Helena Rubinstein. Bellezza, innovazione, glam senza tempo. Helena Rubinstein annuncia la supermodella brasiliana come sua nuova brand ambassador. Mandando un messaggio chiaro e ispirante: la bellezza autentica non ha età . 🔗 Leggi su Iodonna.it