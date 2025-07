Ferrero fa colazione con i cereali Kellogg, segnando un deciso ritorno alle radici italiane. Con un investimento da 3,1 miliardi di dollari, il colosso di Alba ridisegna il panorama dei marchi storici tricolore: Plasmon diventa italiana e San Pellegrino si prepara a conquistare il mercato domestico. È un luglio caldo per l'industria alimentare italiana, e questa operazione mette in evidenza la forza e il rilancio dei brand nazionali.

Made in Italy alla riscossa. Ferrero compra Kellogg, Plasmon torna italiana e l'acqua San Pellegrino si scalda per il ritorno in patria. È un luglio bollente per i marchi storici tricolore. L'operazione del colosso di Alba, noto soprattutto per la Nutella, ha chiuso un maxi affare da 3,1 miliardi di dollari per includere nella propria galassia la produzione, la commercializzazione e la distribuzione del portafoglio di cereali per la colazione di WK Kellogg negli Stati Uniti, in Canada e nei Caraibi. L'azienda in Nord America conta attualmente più di 14mila dipendenti in 22 stabilimenti e 11 uffici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it