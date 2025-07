Calhanoglu ora faccia il primo passo | riconquistare la fiducia – CdS

Calhanoglu ora deve fare il primo passo per riconquistare la fiducia dell'Inter e dei tifosi. Dopo aver evitato il trasferimento al Galatasaray, il turco si trova di fronte a una sfida: dimostrare il suo valore e ricucire lo strappo con la squadra. La volontà di rimanere nerazzurro è forte, ma servirà impegno e dedizione. È arrivato il momento di dimostrare che si può essere un vero leader in campo e fuori.

Calhanoglu, a meno di altri e clamorosi scenari, rimarrà all’Inter anche nella prossima stagione. I nerazzurri hanno fatto muro al Galatasaray, che non ha alcuna intenzione di arrivare alla cifra richiesta. Ora servirà al turco ricucire lo strappo, scrive il Corriere dello Sport. RICUCIRE – Hakan Calhanoglu non andrà al Galatasaray. Il club turco, l’altro ieri incontrando l’Inter a Milano, ha fatto sapere di non poter arrivare ai 30 milioni di euro richiesti dalla Beneamata. Ergo, Calha non si muoverà e a fine mese verrà aggregato al ritiro precampionato di Cristian Chivu. L’allenatore è convinto che lo strappo tra il giocatore e il resto del gruppo, a partire da Lautaro Martinez, si possa ampiamente ricucire. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Calhanoglu ora faccia il primo passo: riconquistare la fiducia – CdS

