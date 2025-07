America' s Cup 2027 lo storico circolo velico Italia di Napoli lancerà la sfida per Luna Rossa

L'Italia si prepara a scrivere una nuova pagina di storia della vela: il Circolo Velico Italia di Napoli, simbolo di passione e tradizione, sfida i campioni neozelandesi del Royal New Zealand Yacht Squadron per la 38esima Coppa America, che nel 2027 vedrà Napoli protagonista. Un evento imperdibile che unirà eccellenza, innovazione e orgoglio italiano, portando il mare partenopeo sotto i riflettori mondiali. Questa gara segnerà un nuovo capitolo nella leggenda della vela italiana.

Sarà lo storico "Italia", il circolo velico più antico di Napoli e uno dei più longevi del Mediterraneo, a lanciare la sfida al Royal New Zealand Yacht Squadron per la 38edizione della Coppa America, che si disputerà proprio nella città partenopea nel 2027, in rappresentanza di Luna Rossa.

Per la prima volta, l'Italia ospiterà l'America's Cup, con Napoli che si prepara a diventare il palcoscenico di questo evento iconico nel 2027.

