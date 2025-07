Fiesta!Roma Latin Festival | nuovo live

Pronti a vivere un’esperienza indimenticabile? Venerdì 11 luglio, il Fiesta Roma Latin Festival si anima con il ritorno dei leggendari Los Van Van. Fondata nel 1969 da Juan Formell, questa orchestra cubana continua a conquistare il mondo con i suoi ritmi coinvolgenti e le storie di vita della società cubana. La formazione...

Venerdì 11 luglio torneranno ad esibirsi sul palco di Fiesta Roma Latin Festival, i Los Van Van. L’orchestra, fondata il 4 dicembre del 1969 dal bassista Juan Formell, è un gruppo leggendario che, a 50 anni dalla sua creazione, è ancora molto in voga a livello internazionale. I toni, le congas, i tamburi e i timpani fanno la differenza, così come i loro testi considerati da molti delle vere e proprie cronache della società cubana. La formazione prende il nome da uno “slang” cubano parlato dai raccoglitori della canna da zucchero, un modo di dire “vai vai”! che Formell, con la sua ironia utilizzò ed adattò alla sua band. 🔗 Leggi su Funweek.it

In questa notizia si parla di: fiesta - roma - latin - festival

‘FIESTA! ROMA LATIN FESTIVAL 2025’: serata da non perdere - Se sei appassionato di musica latina, non puoi perderti l’appuntamento con Fiesta! Roma Latin Festival, che il 13 giugno in Via delle Tre Fontane 24 vedrà protagonista Havana De Primera.

YAILIN LA MÁS VIRAL: NUOVA DATA AL FIESTA ROMA LATIN FESTIVAL IL 6 GIUGNO 2025 Ci siamo! Dopo l’annullamento della prima data, Fiesta rilancia alla grande: Yailin La Más Viral Roma al @fiesta_official Il nuovo appuntamento è fissato p Vai su Facebook

Fiesta!, Roma Latin Festival all'Eur; Domenica riapre i battenti Fiesta! Roma Latin Festival; Fiesta!Roma Latin Festival : nuovi concerti.

Fiesta!Roma Latin Festival: nuovo live - L’orchestra è un gruppo leggendario che, a cinquant’anni dalla sua creazione, è ancora molto in voga a livello internazionale ... Secondo funweek.it

Fiesta!Roma Latin Festival : nuovi concerti - Per il secondo anno consecutivo il Roma Latin Festival si avvarrà del paternariato di RAI ISORADIO che in qualità di Media Partner seguirà la manifestazione con interviste e approfondimenti che andran ... Da funweek.it