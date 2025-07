Truffa milionaria con i crediti d’imposta | scoperte 45 società cartiera e denunciata 18 persone

Una vasta truffa milionaria smascherata a Gallarate coinvolge 45 società "cartiera" e una frode fiscale da 200 milioni di euro. I Finanzieri di Varese hanno scoperto un sofisticato sistema di crediti d'imposta falsificati, denunciando 18 persone e interrompendo sul nascere questa operazione illecita. Questa indagine mette in luce come l'ingegno criminale possa ingannare il sistema fiscale, ma le forze dell'ordine continuano a vigilare per proteggere il patrimonio dello Stato.

Gallarate (Varese), 11 luglio 2025 - Quarantacinque società “cartiera ” e una frode fiscale da 200 milioni di euro è stata individuata e interrotta su la nascere dai Finanzieri del Comando Provinciale di Varese. Una truffa realizzata attraverso l' indebita generazione di crediti fiscali, con successiva potenziale cessione di quest'ultimi ovvero utilizzo in compensazione, per un importo di circa 200 milioni di euro. L'attività di indagine svolta ha visto il coinvolgimento di 45 società ''cartiera'' e 18 persone indagate a vario titolo. In particolare, si tratta di un credito d'imposta, denominato Deferred Tax Asse t (DTA), inerente richieste di rimborsi per imposte falsamente dichiarate come versate in anticipo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Truffa milionaria con i crediti d’imposta: scoperte 45 società cartiera e denunciata 18 persone

In questa notizia si parla di: cartiera - società - truffa - crediti

Truffa milionaria con i crediti d’imposta: scoperte 45 società cartiera e denunciata 18 persone; Frode sui bonus edilizi, maxi sequestro da oltre 15 milioni: smascherato sistema di società cartiere e crediti fiscali fittizi; Scoperta maxi-frode fiscale: sequestrati 33 milioni di falsi crediti d’imposta.