Truffe alle assicurazioni da 4 milioni di euro | 47 a processo

Un’indagine complessa e strategica ha portato al rinvio a giudizio di 47 persone coinvolte in un maxi-scandalo assicurativo da 4 milioni di euro. L’udienza preliminare ha svelato un sistema radicato di corruzione, falso e truffa, che mette in luce le criticità del settore. Ora, il processo rappresenta un passo fondamentale verso la giustizia e la trasparenza, segnando un capitolo importante nella lotta contro le frodi finanziarie.

Quarantasette rinvii a giudizio.E’ questo l’esito dell’udienza preliminare per 47 persone accusate di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di un numero rilevante di episodi di corruzione, falso, truffa, corruzione in atti giudiziari, produzione e utilizzo di documenti. 🔗 Leggi su Casertanews.it

