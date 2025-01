Bergamonews.it - Cenerentola, Supercoppa Italiana o La Bohème? La tv del 3 gennaio

Leggi su Bergamonews.it

Per la prima serata in tv, venerdì 3, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film d’animazione “”.Dopo la morte della madre, il padre disi risposa e la ragazza, per dimostrargli il suo affetto, accoglie in casa la matrigna e le sue figlie, Anastasia e Genoveffa. Improvvisamente, anche il padre muore esi ritrova alla mercé delle tre donne gelose e malvage che la trattano alla stregua di una serva coperta di cenere e stracci. Dopo l’incontro con un attraente ragazzo nel bosco, creduto un semplice apprendista del Palazzo Reale,sente di aver incontrato la sua anima gemella. E quando i reali invitano tutte le fanciulle del regno a partecipare a un ballo, spera che il suo destino stia finalmente per cambiare e di poter nuovamente incontrare l’affascinante giovane.