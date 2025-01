Pianetamilan.it - Calciomercato Milan: ecco altri due nomi per il centrocampo

Leggi su Pianetamilan.it

Sergio Conceição è chiamato a una missione cruciale: trasformare ile farlo nel più breve tempo possibile. Il nuovo allenatore dovrà sapersi integrare rapidamente con l’ambiente rossonero e instaurare una connessione solida con i calciatori. Solo così potrà fare la differenza e rilanciare le ambizioni del club, riportando ilai vertici e accendendo nuovamente la passione dei tifosi. Infatti, il mercato invernale si avvicina e ilsi prepara a rinforzare la propria rosa, in particolare il. Una delle prime opzioni, come scrive.it, valutate dalla dirigenza riguarda Otavio, attualmente in forza all’Al Nassr. Il centrocampista brasiliano potrebbe rappresentare il rinforzo giusto per dare equilibrio e dinamismo alla mediana rossonera, grazie alla sua esperienza internazionale e la capacità di alternarsi sia in fase offensiva che difensiva.